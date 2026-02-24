"رمضان ديستريكت" يعزز حضور العلامات المحلية والإقليمية في دبي

دبي في 24 فبراير/ وام / احتفاء بموسم الوُلفة “رمضان في دبي” المبادرة الثقافية التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي يعود “رمضان ديستريكت” في نسخته الرابعة ليقدم تجربة رمضانية متكاملة في قلب مدينة دبي تتجاوز مفهوم الفعاليات الموسمية وتشكل مساحة تفاعلية تجمع بين الثقافة والمجتمع والإبداع وتمنح العلامات المحلية والإقليمية منصة حقيقية للتواصل المباشر مع الجمهور.

ويقام الحدث في أبراج الإمارات مقدماً نموذجاً معاصراً للقرية الرمضانية المستوحاة من أسواق المواسم العالمية حيث يلتقي الزوار بتجربة متكاملة تضم مساحات مخصصة للترفيه والأطفال والفنون والمأكولات ضمن أجواء دافئة تعكس روح الشهر وقيمه.

وقال توماس جيتيف مؤسس M2L Concepts إن رمضان ديستريكت ليس مجرد حدث موسمي بل تجربة معاشة تنطلق من روح الشهر نفسه وتهدف إلى خلق مساحة يشعر فيها الزائر بأنه جزء من الأجواء الرمضانية لا مجرد متلق لها، مشيراً إلى أن الحدث يسعى إلى جمع الناس ليعيشوا تفاصيل رمضان سوياً بأسلوب بسيط وعفوي وتعزيز الدعم وبناء علاقات مباشرة مع المجتمع.

ويتميز الحدث هذا العام بتركيزه على دعم العلامات الناشئة وغير الناشئة عبر توفير بيئة تتيح لها الظهور في موقع حيوي والتفاعل المباشر مع الجمهور بعيداً عن الأطر التقليدية للبيع والتسويق ليشكل منصة داعمة للاقتصاد الإبداعي المحلي والإقليمي.

ويعزز تنوع الأنشطة من العروض الحية إلى المساحات التفاعلية وتجارب الطعام مكانة رمضان ديستريكت كحدث سنوي منتظر يسهم في إعادة تعريف تجربة الأجواء الرمضانية في دبي ويدعم المواهب والعلامات للانطلاق نحو جمهور أوسع.