اقتصادية رأس الخيمة تطلق مبادرة "رمضان والمستهلك"

رأس الخيمة في 24 فبراير/ وام / أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مبادرة "رمضان والمستهلك"، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي بقوانين حماية المستهلك.

وقال فيصل عبد الله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة إن مبادرة "رمضان والمستهلك" تأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على تكثيف الجهود التوعوية خلال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد نشاطاً تجارياً متزايداً، حيث نعمل على تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي، وضمان التزام المنشآت بالقوانين والأنظمة، بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلك والتاجر، ويرسّخ بيئة تجارية آمنة وعادلة في الإمارة.

وأوضح أن المبادرة تحظى بدعم عدد من الرعاة والشركاء في إطار شراكة مجتمعية تعكس تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتؤكد الدائرة من خلال هذه المبادرة التزامها بمواصلة جهودها الرقابية والتوعوية، وتعزيز ثقة المستهلكين، ودعم استقرار ونمو الأسواق في إمارة رأس الخيمة.