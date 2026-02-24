منتخب الإمارات للبادل يتغلب على لبنان في بطولة ند الشبا وتسجيل رقم قياسي للريشة الطائرة

دبي في 24 فبراير/ وام / استهل منتخب الإمارات للبادل مشواره بالفوز على نظيره اللبناني بنتيجة 3-0، في انطلاق منافسات بطولة المنتخبات للبادل ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية» المقامة في مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وحسم منتخب الإمارات المواجهة بثلاثة انتصارات متتالية، حيث يخوض كل منتخب 3 مباريات متتالية في المواجهة نفسها، كل مباراة تضم اثنين من اللاعبين.

وفرض الثنائي فارس الجناحي وعبدالله العبدالله أفضليتهما في المباراة الأولى بتفوقهما على مارك بستاني ورالف توماس بنتيجة (6-1، 6-1)، فيما واصل الثنائي فرانسيسكو جورادو وماجد الجناحي التفوق بالفوز على أليكس بستاني وجاد صليبي بالنتيجة ذاتها.

واختتم الثنائي إنيجو جوفري وسالم الهولي المواجهة الثالثة بالفوز على تميم هلاك وفريدي ستيفان بنتيجة (6-2، 7-6).

وفي بقية المباريات، فاز منتخب المغرب على نظيره الإيراني بنتيجة 2-1، كما تغلب المنتخب المصري على البحرين بالنتيجة ذاتها، فيما حسم المنتخب الكويتي المواجهة الخليجية أمام نظيره السعودي بالفوز 2-1.

وعلى صعيد منافسات الريشة الطائرة، سجلت البطولة مشاركة قياسية بلغت 225 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، حيث توج الفائزين في مختلف الفئات، بما في ذلك فئة الأولمبياد الخاص، كل من نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وحسن المزروعي مدير الدورة.

وفرض لاعبو نادي النصر حضورهم في الفئات الإماراتية، إذ أحرزت حياة خليفة عبدالرحمن لقب فردي البنات تحت 15 سنة، وتوج محمد علي العلي بلقب فردي الأولاد للفئة ذاتها.

وفي فئات الكبار، فاز مايد طارق عبيدالله بلقب فردي الرجال، وحققت غدير علي الطاهري لقب فردي السيدات، كما أحرز الثنائي سلطان أحمد الحامد ومايد طارق عبيدالله ذهبية زوجي الرجال، فيما نال الثنائي سميرة عيسى البلوشي وفرح إبراهيم الحجي ذهبية زوجي السيدات.

وفي الفئات المفتوحة والدولية، توج أبهيناف ثاكور بلقب فردي الرجال، ونوراني راتو أزهارا بلقب فردي السيدات، كما فاز الثنائي أندي حمزة مروان ونوراني راتو أزهارا بلقب الزوجي المختلط لصالح نادي أبوظبي للريشة، فيما حصد الثنائي آسيا جابيجو وشان تانو سوميش لقب منافسات الأولمبياد الخاص (الفئة الموحدة).

وأعربت نورة الجسمي عن اعتزازها بالتطور المتواصل للعبة ضمن الدورة، مشيدة بدعم مجلس دبي الرياضي، ومؤكدة أن دورة ند الشبا أصبحت منصة أساسية لاكتشاف المواهب الوطنية، مشيرة إلى أن اللاعب عبدالعزيز، أول إماراتي يحقق ميدالية دولية في الدورة الآسيوية، يعد من أبرز ثمار مشاركاته في الدورة.