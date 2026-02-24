"كابيتال دوت كوم" تواصل قصة نجاحها عالمياً انطلاقاً من الإمارات بتداولات 3.42 تريليون دولار

دبي في 24 فبراير/ وام / تواصل "كابيتال دوت كوم - Capital.com" قصة نجاحها العالمية انطلاقاً من دولة الإمارات، حيث تمكنت من مضاعفة حجم تداولاتها في عام 2025 وصولاً إلى 3.4 تريليون دولار، بدعم من النشاط القياسي في منطقة الشرق الأوسط التي استحوذت وحدها على نصف التداولات الإجمالية للشركة حول العالم.

ويأتي مسار الصعود في حجم تداولات "كابيتال دوت كوم"، المجموعة العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية والعاملة في مجال التداول الإلكتروني الخاضع لرقابة الهيئات التنظيمية، خلال العامين الماضيين في أعقاب افتتاح الشركة مقراً إقليمياً في دبي في أبريل 2024 بالتزامن مع انضمامها إلى مبادرة الجيل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستهدف استقطاب أبرز الشركات وألمع العقول إلى الدولة.

وبفضل توسع "كابيتال دوت كوم"، انطلاقاً من دولة الإمارات، عبر شركتها التابعة "كابيتال كوم مينا" لتجارة الأوراق المالية "Capital Com MENA"، ساهمت منطقة الشرق الأوسط بنصف أحجام التداولات متفوقةً على أوروبا.

وأعلنت "كابيتال دوت كوم، اليوم، عن ملخص نشاط منصة التداول لعام 2025، حيث بلغ إجمالي حجم تداولات العملاء 3.42 تريليون دولار خلال العام.

وأفادت المجموعة بأن منطقة الشرق الأوسط استحوذت على نحو 50% من إجمالي النشاط، ما يؤكد الأهمية المتنامية للمنطقة في مسيرة نمو الشركة عالميًا.

وارتفع حجم التداول بنسبة 92.1% على أساس سنوي، من 1.78 تريليون دولار في عام 2024 إلى 3.42 تريليون دولار في عام 2025، فيما زاد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 87% ليصل إلى 224.8 مليون صفقة مقارنة بـ120.2 مليون صفقة في العام السابق، علماً بأن أحجام التداول تتأثر بظروف السوق السائدة ولا تشكّل مؤشرًا على الأداء المستقبلي.

وتعكس هذه النتائج تسارع وتيرة النشاط التداولي في الأسواق العالمية الرئيسية، مدعومًا بتفاعل قوي ومستدام من عملاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب استمرار استثمارات Capital.com في إدارة المخاطر المنظمة، وتعزيز جاذبية المنصة، وتطوير أدوات دعم اتخاذ القرار.

ويعزز ذلك طموح المجموعة في مواصلة ترسيخ منصتها باعتبارها منصة مصمّمة لاتخاذ قرارات أفضل.

وقال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لـ Capital.com في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تواصل منطقة الشرق الأوسط، لا سيما دولة الإمارات، لعب دور محوري في قصة نمو الشركة عالميًا ففي عام 2025، شهدنا تفاعلًا قويًا ومستدامًا من عملائنا في مختلف أنحاء المنطقة، ما يعكس ارتفاع مستوى النضج المالي، وزيادة المشاركة الفاعلة في الأسواق العالمية، إلى جانب تنامي التركيز على التداول المنضبط والقائم على الوعي بالمخاطر ولا ينصب تركيزنا في المنطقة على التوسع الكمي بحد ذاته، بل على بناء بنية تحتية مرنة وخاضعة للتنظيم، مدعومة بأدوات مساندة لاتخاذ القرار، تساعد عملاءنا على التعامل مع تقلبات الأسواق بوضوح وثقة.

وأكد أن النمو القياسي في تداولات عملاء الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انطلاقاً من دولة الإمارات يعكس المكانة الريادية للدولة عاصمة عالمية للتكنولوجيا المالية والتداولات الرقمية.

وخلال عام 2025، تم تنفيذ 224.8 مليون صفقة عالمياً بزيادة 87% على أساس سنوي، واستحوذت منطقة الشرق الأوسط على نحو 50% من إجمالي حجم التداول، في حين جاءت أوروبا كثاني أكبر منطقة من حيث النشاط، مع ارتفاع الأحجام بنسبة 73%.

وعلى المستوى العالمي، تم فتح 22.59% من المراكز مع أوامر إيقاف الخسارة، كما توسعت تغطية المنصة لتشمل أكثر من 5,000 منتج مالي مقارنة بأكثر من 4,500 سابق.