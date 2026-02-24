"ليوا الدولي 2026" يستقطب أكثر من 700 ألف زائر

أبوظبي في 24 فبراير/ وام / استقطب مهرجان ليوا الدولي 2026 أكثر من 700 ألف زائر، خلال فترة الحدث على مدار 23 يوماً من 12 ديسمبر 2025 حتى 3 يناير الماضي.

وأقيم المهرجان الدولي بالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ونادي ليوا الرياضي، وبلدية الظفرة، وشرطة أبوظبي، ومكتب أبوظبي الإعلامي، وشبكة أبوظبي للإعلام، ومجلس أبوظبي الرياضي، و"ميرال".

وكشف المهرجان في بيان له اليوم عن الدور المحوري للحدث في إحياء جوانب أصيلة من التراث الإماراتي عبر باقة واسعة ومتنوعة من مسابقات وبطولات الرياضات التقليدية، والتجارب الثقافية في محيط تل مرعب، إلى جانب عدد من أبرز المواقع التاريخية، والتي جسدت عراقة منطقة الظفرة، وروح مجتمعها، وتقاليدها الحية.

يذكر أن مهرجان ليوا الدولي "ليوا 2027" سيقام خلال الفترة من 11 ديسمبر 2026 حتى 2 يناير 2027، مواصلاً مسيرة تطوره وتعزيز المشاركة المجتمعية في فعالياته.