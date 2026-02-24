الجولة الـ18 من دوري أدنوك للمحترفين تشهد مواجهتين بارزتين بين فرق الصدارة

أبوظبي في 24 فبراير/ وام / تنطلق غدًا منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام، وتشهد إقامة 7 مواجهات، تتصدرها قمتا الوصل مع شباب الأهلي، والجزيرة مع الشارقة.

وتفتتح المواجهات غدًا بلقاء الوصل، صاحب المركز الرابع برصيد 29 نقطة، وله مباراة مؤجلة، مع شباب الأهلي، صاحب المركز الثاني (مؤقتًا) برصيد 41 نقطة، وله مباراة مؤجلة أيضا، وذلك على استاد زعبيل في دبي.

وطبقا للموقع الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية، فقد التقى الفريقان في 33 مباراة بالمسابقة، فاز شباب الأهلي في 14 مباراة، والوصل في 11 مباراة، وتعادلا في 8 مواجهات.

وتقام القمة الثانية يوم الخميس على استاد محمد بن زايد، إذ يحل الشارقة، صاحب المركز العاشر برصيد 17 نقطة، وله مباراة مؤجلة، ضيفا على الجزيرة، صاحب المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

وبلغت مواجهات الفريقين في دوري المحترفين 31 مباراة، فاز الجزيرة في 17 منها، والشارقة في 5 مباريات، وتعادلا في 9 مواجهات.

وتشهد بقية مواجهات الجولة يوم الأربعاء، لقاء الوحدة مع عجمان على استاد آل نهيان، وكلباء مع الظفرة، يوم الخميس على استاد كلباء، فيما يلتقي دبا مع النصر على استاد دبا، والبطائح مع بني ياس على استاد خالد بن محمد، وخورفكان مع العين على استاد صقر بن محمد القاسمي، وذلك يوم الجمعة المقبل.