اتحاد الإمارات للجودو يعتمد مشاركة 5 لاعبين في بطولة طشقند "جراند سلام" المقبلة

أبوظبي في 24 فبراير/ وام / اعتمد اتحاد الإمارات للجودو مشاركة 4 لاعبين ولاعبة واحدة في بطولة طشقند "جراند سلام" الكبرى، والتي يستضيفها اتحاد أوزبكستان من 27 فبراير الحالي حتى الأول من مارس المقبل.

وأعلن الاتحاد في بيان له وصول بعثة المنتخب إلى طشقند غدا قادمة من العاصمة اليابانية طوكيو بعد اختتام معسكر الإعداد، مشيراً إلى أن القائمة تضم نجاد يزبيك، وكريم عبد اللطيف "وزن 73 كجم"، وطلال شفيلي "وزن تحت 81 كجم"، وأرام جورجيان، "وزن تحت 90 كجم"، واللاعبة بشيرات خرودي، "وزن تحت 52 كجم".

من جهة ثانية، كشف اتحاد الجودو برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، عن تعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوزبكي، بما يسهم في خدمة تطور اللعبة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات، والتي أثمرت مؤخرا عن تعاقد الاتحاد مع المدرب الأوزبكي شرف الدين لطف الله، للإشراف على تدريب منتخبات الشباب والناشئين والأشبال.