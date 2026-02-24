إرتفاع حالات إفلاس الشركات في النمسا للعام الخامس على التوالي

فيينا في 24 فبراير/ وام / ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في النمسا للعام الخامس على التوالي إلى 6809 حالة، بزيادة قدرها 4% مقارنة على أساس سنوي، وفقاً لاحدث أرقام صدرت عن هيئة الاحصاء النمساوية.

وأوضحت مانويلا لينك، مديرة هيئة الاحصاء، أن القطاعات الاقتصادية الثلاثة الأكثر تضرراً من حالات الإعسار هي الخدمات، تليها التجارة والبناء بشكل متساوٍ تقريباً.

وأوضحت لينك أنه على الرغم من الزيادة الأخيرة، يلوح في الأفق انعكاس واضح للاتجاه، بعد سنوات شهدت معدلات نمو كبيرة في حالات إفلاس الشركات، تباطأت وتيرتها بشكل ملحوظ في عام 2025، وعزت الأسباب إلى الاستقرار اقتصادي، وانخفاض التضخم وضغوط التكاليف، وظهور بوادر تعافٍ أولية للاقتصاد في النصف الثاني من العام الماضي.

وفي المقابل أظهرت البيانات الرسمية استمرار نشاط الشركات الناشئة عند مستوى قوي في عام 2025، حيث زاد عدد الشركات الناشئة الجديدة المسجلة بنسبة 9% مقارنة على أساس سنوي إلى 23314 شركة جديدة.

-سر-.