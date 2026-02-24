"الشارقة" تشارك في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2026

الشارقة في 24 فبراير/ وام / تشارك إمارة الشارقة بجناح في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر، - أكبر حدث تجاري متخصص في قطاع السفر والسياحة على مستوى العالم -، الذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس 2026.

ويضم الجناح هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة و20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة، في خطوة تعكس توحيد الخطط والجهود وتعزز حضور الشارقة وترسّخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية.

وسيستعرض وفد إمارة الشارقة خلال مشاركته مجموعة من المشاريع السياحية والتنموية البارزة التي تسهم في دعم نمو القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، إلى جانب إبراز تنوع التجارب السياحية التي تقدمها الإمارة انطلاقاً من تنوع تضاريسها وبيئاتها الطبيعية ومشاريعها الحضرية، من وسط المدينة إلى المنطقة الوسطى وصولاً إلى المنطقة الشرقية.

كما تسلط المشاركة الضوء على ما تحتضنه إمارة الشارقة من منظومة ثقافية متكاملة تضم مجموعة واسعة من المتاحف المتخصصة، والمحميات الطبيعية، والمواقع الأثرية والتاريخية والحصون والقلاع، إضافة إلى الوجهات والمواقع المدرجة تحت مظلة منظمة اليونيسكو للتراث، إلى جانب الشواطئ والواجهات المائية المميزة التي تشكل عناصر جذب رئيسية للزوار، وتعكس تنوع التجربة السياحية في الإمارة.

وتبرز المشاركة التنوع في تجارب الإقامة الفندقية التي تتميز بها الإمارة، حيث يحمل كل مشروع طابعاً فريداً يعكس هوية المكان ويقدم تجارب إقامة متنوعة تجمع بين الفخامة والطبيعة والتراث.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: تأتي مشاركة إمارة الشارقة في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر هذا العام في إطار رؤية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية الإمارة عالمياً، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية وثقافية رائدة عالمية المستوى، انسجاماً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأضاف : تكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة في ظل المكانة التي يمثلها السوق الأوروبي كأحد أهم الأسواق السياحية الرئيسية المصدّرة للزوار، ومن بينها السوق الألماني، لما يتمتع به من اهتمام متزايد بالسياحة الثقافية والبيئية والتجارب الأصيلة، وهو ما يتماشى مع المقومات التي تتميز بها إمارة الشارقة. ومن هذا المنطلق، نحرص على تعزيز حضور الإمارة في هذه الأسواق من خلال الترويج لمشاريعها السياحية وعوامل الجذب المتنوعة فيها، إلى جانب التركيز على توسيع شبكة شراكاتنا الاستراتيجية مع مختلف الشركاء الدوليين، بما يدعم تحقيق قيمة مضافة طويلة الأمد للقطاع السياحي باعتباره أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني.

وتهدف مشاركة إمارة الشارقة في معرض بورصة السياحة العالمية في برلين إلى تعزيز حضورها على الساحة السياحية الدولية، وإبراز تنوع منتجاتها السياحية وما تتميز به من مقومات ثقافية وطبيعية وتجارب سياحية متفردة.

وتسعى الإمارة من خلال هذه المشاركة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للسياحة العائلية والترفيهية، وتعزيز التواصل مع صناع القرار والخبراء في قطاع السياحة العالمي، إلى جانب استكشاف فرص التعاون والشراكات مع الأسواق الأوروبية، لا سيما السوق الألمانية، باعتبارها من الأسواق الرئيسية المصدّرة للسياح.

وقد شهدت الإمارة خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً في أعداد نزلاء المنشآت الفندقية من الأسواق الأوروبية، حيث ارتفعت نسبتهم إلى 20% في عام 2025 مقارنة بـ16% في عام 2024، ما يعكس تنامي جاذبية الشارقة لدى السياح الأوروبيين ومكانتها المتقدمة على خارطة السياحة الدولية. وتسعى الإمارة لمواصلة هذا النمو وتعزيز أعداد الزوار في الأعوام المقبلة، بما يعكس التزامها بتقديم تجربة سياحية استثنائية ومتنوعة تلبي تطلعات الزوار كافة.