هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية تدشن مشروع منشأة تخزين جديدة في الحمرا الصناعية

رأس الخيمة في 24 فبراير/ وام / شهدت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" وضع حجر الأساس لمنشأة تخزين جديدة بمساحة 5,839 م² لشركة "إندو"، المتخصصة في حلول الخدمات اللوجستية والتخزين متعددة القطاعات، وذلك في منطقة الحمرا الصناعية بحضور ممثلين عن "راكز"

وسيوفر المشروع الجديد حلول تخزين متقدمة بطاقة استيعابية متوقعة تبلغ 12,000 متر مكعب وقد صُممت المنشأة لخدمة قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول ومستلزمات الفنادق والإمدادات الغذائية، مع تركيز أساسي على دعم قطاع الأغذية والمشروبات في إمارات الدولة الشمالية من خلال توفير حلول تخزين متخصصة.

ومن المقرر استكمال المشروع في الربع الرابع من عام 2026، حيث يشكل جزءاً محورياً من إستراتيجية "إندو" التوسعية للتحول إلى مزود خدمات لوجستية متعدد القطاعات، مستفيدةً من النمو الاقتصادي المتسارع في رأس الخيمة والطلب المتزايد عبر القطاعات الحيوية.

وقال كوش كيشور لاخاني المدير العام لشركة "إندو": تعتمد الشركة نهج الاستثمار الاستباقي انطلاقاً من ثقتها بآفاق النمو في إمارة رأس الخيمة ويعكس هذا الاستثمار الإستراتيجي الارتفاع الملحوظ في النشاط الاقتصادي بالإمارة، إلى جانب تنامي الطلب على حلول لوجستية متقدمة، لا سيما في قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول والأغذية والمشروبات.

وأضاف : من خلال إنشاء هذه المنشأة، نعزز حضورنا في الإمارات الشمالية ونرسخ مكانتنا لدعم النمو الاقتصادي والسياحي المتواصل في المنطقة وقد كان للدعم الاستباقي الذي تلقيناه من "راكز" بدءاً من مرحلة التقديم وصولاً إلى تصاريح البناء، دور محوري في تنفيذ هذا الاستثمار بثقة ووفق الجدول الزمني المحدد.

من جانبه قال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز": يعزز استثمار "إندو" مكانة رأس الخيمة كمركز متنامٍ للخدمات اللوجستية والتوزيع يخدم قطاعات رئيسية في الإمارات الشمالية ومع تزايد الطلب في سلاسل توريد السلع الاستهلاكية والضيافة والأغذية، تبرز الحاجة إلى بنية تحتية تخزينية مرنة وقابلة للتوسع.

وأضاف: نواصل في "راكز" التزامنا بتوفير الأراضي الصناعية والإجراءات المبسطة والدعم المتكامل للمستثمرين بما يسرّع نمو أعمالهم ويحقق قيمة مستدامة لمنظومة الأعمال ككل.

ويأتي تطوير هذه المنشأة في ظل التوسع المستمر الذي يشهده قطاعا السياحة والضيافة في رأس الخيمة، ما يعزز قدرات سلاسل التوريد في الإمارة ويدعم نمو منظومتها الصناعية.