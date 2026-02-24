إينوك تطلق مبادرات مجتمعية خلال رمضان

دبي في 24 فبراير/ وام / أطلقت مجموعة إينوك عدداً من المبادرات المجتمعية بمناسبة شهر رمضان المبارك 2026، بهدف دعم الأسر المتعففة وتعزيز روح التكاتف المجتمعي في الإمارات.

وتتضمن المبادرات حملة لتعبئة صناديق مواد البقالة الأساسية بالتعاون مع متاجر «زووم»، حيث تستهدف المجموعة توزيع 3570 صندوقاً من المواد الغذائية الأساسية على الأسر المستحقة في مختلف أنحاء الدولة.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، إن رمضان يمثل فرصة للبذل والعطاء في خدمة المجتمع، مؤكداً حرص المجموعة على ترسيخ مجتمع متكاتف من خلال مبادراتها خلال الشهر الفضيل، ودعم الأسر المتعففة بالاحتياجات الأساسية بما يمكنها من قضاء رمضان بكرامة وطمأنينة، مشيراً إلى فخره بموظفي المجموعة الذين يجسدون المسؤولية المجتمعية عبر العمل التطوعي.

وتواصل المجموعة مبادراتها طوال شهر رمضان بالتعاون مع جمعيات خيرية، من بينها حملة رمضان الخيرية مع جمعية بيت الخير لدعم «إفطار صائم» وزكاة الفطر وكسوة العيد، إلى جانب مبادرة «الخيمة الرمضانية» في منطقة الجداف التي توفر 445 وجبة إفطار يومياً.

كما تشارك إينوك في حملة «رمضان أمان» بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية، حيث يوزع متطوعو المجموعة أكثر من 250 ألف وجبة إفطار على سائقي المركبات في دبي عند أذان المغرب، إضافة إلى توزيع 1350 صندوق تمور بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع.

وتشمل المبادرات كذلك قيام شركة «إيبكو للطيران» بتوزيع 1000 صندوق إفطار في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، وتنظيم تجمع رمضاني لكبار المواطنين في مركز سعادة كبار المواطنين، فضلاً عن المشاركة في مبادرة «كسوة عيد الفطر» وحملة «ملابس» للتبرع بالملابس وإعادة تدويرها.

وأكدت مجموعة إينوك أن هذه المبادرات تعكس التزامها بإثراء حياة الأفراد في المجتمعات التي تعمل فيها وترسيخ قيم التكاتف والتراحم خلال شهر رمضان المبارك.