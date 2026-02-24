بلدية دبا تُكثف حملاتها الرقابية لضمان الصحة العامة وحماية المستهلك

الفجيرة في 24 فبراير/ وام / أعلنت بلدية دبا عن تنفيذ سلسلة من الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة التي استهدفت مختلف المنشآت الصحية والغذائية ومنافذ البيع في المدينة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز منظومة الصحة العامة، وضمان التزام المنشآت باشتراطات البلدية والمعايير المعتمدة في إمارة الفجيرة.

وقام فريق المفتشين بالبلدية بتنفيذ 160 جولة تفتيشية استهدفت مراكز التجميل للتأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والاشتراطات التنظيمية لضمان تقديم خدمات آمنة للجمهور.

كما كثفت الفرق التفتيشية رقابتها على المنشآت الغذائية بتنفيذ 428 جولة تفتيشية من خلال زيارة المطابخ الشعبية، والمطاعم، والمخابز، والمقاهي، والسوبر ماركت، بالإضافة إلى المحامص والمطاحن.

وتركزت هذه الجولات على التحقق من جودة المواد الغذائية المعروضة، وطرق تخزينها، ومدى التزام العاملين بالاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة.

وتضمنت خطة البلدية الرقابية زيارات دورية لمنافذ البيع الكبرى والمجمعات التجارية، لرصد أي تجاوزات تتعلق بالاشتراطات التنظيمية والاستهلاكية، ضمان حماية حقوق المستهلك وتوفير بيئة تسوق آمنة ومطابقة للمواصفات.

وفي هذا السياق، أكد سعادة المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا، أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص البلدية على الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وأوضح أن البلدية مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية بصورة دورية ومفاجئة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة، بهدف رفع مستوى الامتثال وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة لسكان وزوار المدينة.