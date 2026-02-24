انطلاق بطولة شرطة عجمان الرمضانية للبولينج 2026

عجمان في 24 فبراير/ وام / انطلقت أمس، بطولة الشرطة الرمضانية للبولينج 2026، بالتعاون مع نادي الامارات للبولينج، وتستمر حتى 20 رمضان.

وقال الرائد أحمد العجماني مدير فرع نادي الشرطة للرياضة والرماية، إن تنظيم البطولة جاء في إطار سعي نادي الشرطة لتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، والتشجيع على ممارسة اللياقة لجعلها نظاماً وأسلوب حياة.

واضاف أن البطولة تستضيف 100 مشارك من فئتي الرجال والنساء من مختلف إمارات الدولة، ومشاركين من دول خليجية وعربية، حيث تجري المنافسات في أجواء من الحماس والمنافسة ضمن ثلاثة أدوار تصفية للوصول إلى المراكز الثلاثة الأولى الفائزة.