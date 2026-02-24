تمديد فترة المشاركة في جائزة غانم غباش للقصة القصيرة حتى 9 مارس

أبوظبي في 24 فبراير/ وام / قرر اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات تمديد الموعد النهائي لاستقبال المشاركات في الدورة السابعة عشرة من جائزة غانم غباش للقصة القصيرة لعام 2026، ليصبح يوم الاثنين الموافق 9 مارس المقبل.

وجاء هذا القرار استجابة للإقبال الملحوظ من الكتّاب، ولإتاحة مساحة زمنية أوسع للمبدعين من مواطني دولة الإمارات لاستكمال أعمالهم وتقديمها وفق الشروط المعتمدة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة.

وتتفرع الجائزة إلى فئتين رئيسيتين هما "القصة القصيرة" و"المجموعة القصصية"، حيث ستُمنح جوائز نقدية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، دعماً وتحفيزاً للطاقات الأدبية الشابة. ومن المقرر أن يُسدل الستار على هذه الدورة بإعلان أسماء الفائزين تزامناً مع يوم الكاتب الإماراتي الموافق 26 مايو 2026.

وتعكس خطوة التمديد حرص الاتحاد على دعم فن القصة القصيرة واكتشاف المواهب الأدبية وصقل تجاربها، استكمالاً للنجاح الذي تشهده الدورة الحالية منذ انطلاقها وفتح باب التقديم في 19 يناير الماضي، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي المحلي وترسيخ مكانة السرد الإماراتي.