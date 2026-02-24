كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تفتح باب المشاركة البحثية لمؤتمر "التمويل والتجارة الدولية"

دبي في 24 فبراير / وام / أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، فتح باب استقبال الأوراق والمقترحات البحثية للمشاركة في المؤتمر العلمي "التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة".

وينعقد المؤتمر بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع السياسات إقليمياً ودولياً، وذلك يومي 28 و29 سبتمبر المقبل في مقر الكلية بمنطقة "سيتي ووك" في دبي.

ودعت الجهتان المنظمتان الباحثين لتقديم ملخصات أوراقهم في موعد أقصاه 15 مارس المقبل، على أن يتم إعلان نتائج التحكيم الأولي في الأول من مايو، والتحكيم النهائي في الأول من أغسطس المقبل.

وحول أهمية هذا الحدث، أكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن المؤتمر يجسد دور الكلية في دعم البحث العلمي التطبيقي المرتبط بصناعة السياسات، وتوفير منصة معرفية لتحليل التحولات الاقتصادية العالمية واستشراف آثارها على الاقتصادات العربية، بما يعزز من تطوير سياسات أكثر مرونة وتوازناً.

وأوضح الأستاذ الدكتور عادل الوقيان، مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، أن المؤتمر يمثل منصة عربية مشتركة لتعميق النقاش حول التحولات البنيوية في منظومتي التمويل والتجارة الدولية، بهدف تقديم بدائل عملية تعزز من مرونة الاقتصادات العربية.

ويهدف المؤتمر بشكل رئيسي إلى مناقشة التحولات الحالية في النظامين التجاري والمالي الدوليين وسط تصاعد توجهات الحمائية الجديدة، وانعكاسات ذلك على التجارة الدولية، وتمويل الاستثمار، وسلاسل الإمداد.

وتغطي محاور المؤتمر عدة قضايا مفصلية، أبرزها تحديات تمويل التجارة، وآثار القيود غير الجمركية، ودور السياسات الصناعية والتجارية في تحقيق "الحماية الذكية"، إضافة إلى بحث آفاق التكامل الاقتصادي العربي لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.