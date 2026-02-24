14 قتيلا ومئات النازحين إثر فيضانات وانهيارات أرضية جنوب شرق البرازيل

ساو ⁠باولو في 24 فبراير / وام / لقي 14 شخصاً على الأقل مصرعهم، واضطر 440 آخرون للنزوح في مدينة جويز دي فورا بجنوب شرق البرازيل، إثر أمطار غزيرة أغرقت المدينة وتسببت في فيضانات وانهيارات أرضية، بحسب ما أعلنت بلدية المدينة اليوم.

ودفعت هذه الكارثة السلطات إلى تعليق الدراسة في المدارس، مع حشد فرق متخصصة للبحث عن المفقودين والاستجابة لحالات الطوارئ.

وتتزامن هذه الأحداث مع ذروة موسم الأمطار الصيفي في البرازيل، والذي يمتد من شهر ديسمبر إلى مارس؛ وعلى إثر ذلك، أصدر المعهد الوطني للأرصاد الجوية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة إضافية في أجزاء من 14 ولاية.

