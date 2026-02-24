الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيجيريا

أبوظبي في 24 فبراير / وام / أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية زامفارا شمال غربي جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، وأسفر عن وفاة عشرات الأشخاص، وخطف عدد من النساء والأطفال.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم.