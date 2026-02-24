بصفقة قد تتجاوز 100 مليار دولار.. "ميتا" تشتري رقائق ذكاء اصطناعي من "أيه.إم.دي" وتتجه لامتلاك 10% من أسهمها

نيويورك في 24 فبراير/ وام / تعتزم شركة "ميتا" إبرام صفقة ضخمة قد تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار لشراء أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي (إم.آي 450) من شركة "أيه.إم.دي" (AMD) لدعم مراكز بياناتها.

وتتيح الصفقة، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 6 جيجاوات، لشركة "ميتا" فرصة الاستحواذ على حصة تصل إلى 10% من الشركة المصنعة للرقائق، على أن يبدأ تسليم الدفعة الأولى لإنشاء مركز بيانات بقدرة جيجاوات واحد خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأعلنت الشركتان أن "أيه.إم.دي" قدمت لـ"ميتا" ضماناً مرتبطاً بالأداء يتيح لها الاستحواذ على ما يصل إلى 160 مليون سهم عادي بسعر 0.01 دولار للسهم، ويُستحق الجزء الأول من هذه الأسهم بالتزامن مع تسليم الشحنة الأولى، بينما تُستحق الشرائح الإضافية تدريجياً مع زيادة مشتريات "ميتا" وصولاً إلى السعة المستهدفة (6 جيجاوات).

وتأتي هذه الصفقة بعد أيام قليلة من إعلان "ميتا" عن شراكة طويلة الأمد مع "إنفيديا" لتزويد مراكز بياناتها بالرقائق.

وتمثل هذه الخطوة مسعى من "أيه.إم.دي" لتعزيز مكانتها ومواكبة النمو السريع لمنافستها "إنفيديا"، التي حققت ريادة مبكرة في تحويل وحدات معالجة الرسومات (GPU) لتشغيل وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

