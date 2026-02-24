سالم بن سلطان القاسمي يشيد بمستوى بطولة آسيا للأشبال والناشئين بجاكرتا

جاكرتا في 24 فبراير / وام / حضر الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس الاتحاد الآسيوي والإماراتي للمبارزة منافسات بطولة آسيا للأشبال والناشئين للمبارزة، التي تستضيفها جاكرتا في إندونيسيا حتى 28 فبراير الجاري.

وأشاد الشيخ سالم بن سلطان بحسن الضيافة وكرم الاستقبال الذي حظيت به الوفود المشاركة، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة في تقديم بطولة متميزة على كافة المستويات التنظيمية والفنية، بما يعكس المكانة المتنامية لإندونيسيا على خارطة الرياضة الآسيوية.

والتقى الشيخ سالم بن سلطان القاسمي على هامش البطولة بالسيد" Raja Sapta Oktohari "رجا سبتا اكتوهاري رئيس اللجنة الأولمبية الإندونيسية، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مقر اللجنة الأولمبية الإندونيسية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الرياضي وتبادل الخبرات، إلى جانب مناقشة آفاق تطوير رياضة المبارزة في القارة الآسيوية.

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة أن التطور الملحوظ في مستوى التنظيم والبنية التحتية الرياضية في إندونيسيا يعكس رؤية واضحة لدعم الرياضة والارتقاء بها، مشيراً إلى أن بطولة آسيا للأشبال والناشئين تمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب وصقل قدرات اللاعبين، بما يسهم في صناعة جيل واعد يعزز مستقبل المبارزة الآسيوية على الساحة الدولية.

كما حضر البطولة السيدة جولنار سيدوفا أمين عام الاتحاد الدولي للمبارزة، والسيد راجيف ميهات أمين عام الاتحاد الآسيوي للمبارزة، حيث أشاد الجميع بالمستوى الفني المرتفع للمنافسات، والتنظيم الاحترافي الذي أسهم في إنجاح الحدث القاري.

واكد الشيخ سالم بن سلطان أن المبارزة الآسيوية تشهد مرحلة متقدمة من النمو والتطور، سواء على صعيد الأداء الفني أو الحوكمة والتنظيم، معرباً عن ثقته في استمرار هذا الزخم بما يخدم تطلعات الاتحادات الوطنية واللاعبين في مختلف دول القارة.