"التعليم الخاص بعجمان" يطلق مبادرة "مدارك" لتمكين القيادات المدرسية

عجمان في 24 فبراير / وام / أعلن مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان عن إطلاق مبادرة "مدارك" المعرفية، بحضور مدراء المدارس الخاصة ومسؤولين تربويين وممثلين عن جهات حكومية، وذلك بفندق سراي عجمان، بهدف تمكين القيادات المدرسية وبناء مجتمعات تعلم مهنية في الإمارة.

وتستهدف المبادرة تعزيز قدرات 48 مدير مدرسة خاصة، عبر صياغة نموذج قيادي يواكب التحولات التربوية والتكنولوجية، ويتماشى مع رؤية عجمان 2030، و"نحن الإمارات 2031"، ومئوية الإمارات 2071، بما يسهم في إعداد رأس مال بشري مؤهل يدعم تطلعات الإمارة.

وأكدت سعادة عائشة سلطان الشامسي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص بعجمان، أن "مدارك" تمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز دور مديري المدارس كقادة تربويين قادرين على ترجمة التوجهات الوطنية إلى ممارسات تعليمية تدعم تجربة الطلبة وتثري مشاركة أولياء الأمور.

وأوضحت أن المبادرة تتضمن لقاءات دورية وبرامج متخصصة تسهم في تبادل الخبرات وتطوير الأداء المؤسسي.