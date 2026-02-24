بلدية عجمان تزرع 5465 شجرة في 2025

عجمان في 24 فبراير/ وام/ أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن زراعة 5465 شجرة خلال عام 2025، ضمن جهودها المستدامة لتوسعة الرقعة الخضراء، بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030 .

وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، أن الزيادة الملحوظة في أعداد الأشجار تعكس التزام الدائرة بحماية البيئة وتقليل الآثار السلبية، وفق الخطط البيئية المعتمدة ورؤية الإمارة المستقبلية.

من جانبه، أوضح أحمد سيف المهيري، مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة، أن المشاريع ركزت على تعزيز التنوع النباتي بزراعة أشجار محلية كالغاف والسدر، وأشجار مثمرة وزينة، وفق أعلى المعايير البيئية لتحقيق الاستدامة وتوفير الظلال وتحسين المناخ الحضري.

وأشار إلى استمرار تنفيذ مبادرة ترقيم الأشجار المحلية، محققة زيادة بنسبة 400%، بما يسهم في توثيقها وإدارتها بكفاءة.