روبليف وميدفيديف وهومبيرت إلى دور الـ16 في "دبي للتنس"

دبي في 24 فبراير/ وام/ تأهل عدد من المصنفين إلى دور الـ16 من منافسات فردي الرجال في النسخة الـ34 من بطولات سوق دبي الحرة للتنس فئة 500 نقطة، عقب ختام مباريات دور الـ32 التي أقيمت اليوم على إستاد سوق دبي الحرة بالقرهود.

وشهدت أبرز نتائج اليوم فوز الروسي أندري روبليف، بطل نسخة 2022 والمصنف الخامس في البطولة، على الفرنسي فالنتين روييه بمجموعتين دون رد 6-3 و6-4، في مباراة استغرقت ساعة و29 دقيقة، ليضرب موعداً في الدور المقبل مع الفرنسي أوجو هومبيرت، المتوج بلقب 2024، والذي أقصى بدوره اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، حامل لقب 2025، بالفوز عليه 6-4 و7-5 في مباراة استغرقت ساعة و26 دقيقة.

كما تغلب الروسي كارين خاشانوف، المصنف السابع، على الكازاخستاني ألكسندر شيفتشينكو المتأهل من التصفيات بنتيجة 6-7 (5-7)، و6-2، و6-3، في مواجهة امتدت لأكثر من ساعتين (2:12:31)، حسمها خاشانوف بعد تفوق واضح في المجموعتين الثانية والثالثة.

واستهل الروسي دانييل ميدفيديف، بطل نسخة 2023 والمصنف الثالث في البطولة، مشواره بفوز مباشر على الصيني شانغ جونتشنغ بنتيجة 6-1 و6-3، ليحجز مقعده في دور الـ16، حيث يلتقي في الدور المقبل مع السويسري ستان فافرينكا في مواجهة تجمع بين بطلين سابقين للبطولة.

وفي مباراة أخرى، فاز الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، المصنف الثاني، على الألماني يان-لينارد شتروف بنتيجة 6-3 و6-4، مستفيداً من قوة إرساله بعدما سجل 12 إرسالاً ساحقاً وأنقذ ثلاث فرص لكسر إرساله، ليحسم المواجهة في مجموعتين.

وتعكس نتائج اليوم قوة المنافسة في البطولة، في ظل استمرار تأهل المصنفين وأبطال النسخ السابقة، ومشاركة ثمانية لاعبين من بين أفضل 20 لاعباً في التصنيف العالمي.