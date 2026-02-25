"الأوركسترا الوطنية للدولة" تنضم إلى الاتحاد الدولي لفنون الأداء

أبوظبي في 25 فبراير/ وام/ أعلنت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، انضمامها إلى الاتحاد الدولي لفنون الأداء، في خطوة إستراتيجية تعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات على الساحة الثقافية العالمية، وتؤكد التزام الأوركسترا الوطنية ببناء جسور حوارٍ وتعاونٍ مستدامة مع أبرز المؤسسات الفنية الدولية.

ويأتي هذا الانضمام عقب مشاركة الأوركسترا الوطنية في منتدى بكين للموسيقى السيمفونية، حيث تم دعوة الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لإلقاء كلمة رئيسية استعرضت خلالها نشأة الأوركسترا الوطنية التي تستلهم أصالتها من التراث الموسيقي الإماراتي وتنوع برامجها الموسيقية لتعكس طموح الدولة في بناء صوت موسيقي معاصر.

وعكست الدعوة والتفاعل الواسع مع كلمة الشيخة علياء اهتماماً دولياً متزايداً بمشروع الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتيح هذا الانضمام للأوركسترا الوطنية للدولة مد جسور التواصل الثقافية والفنية مع منظومة الاتحاد الدولي لفنون الأداء، والتي تضم كبرى مؤسسات فنون الأداء من أكثر من 22 دولة عبر أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، والأمريكيتين.

ويوفر الاتحاد منصة عالمية للتواصل وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بما يسهم في إطلاق مبادرات فنية مشتركة تجمع تنوّع الثقافات والتقاليد الإبداعية في إطار واحد.

وتسهم هذه العضوية في تعزيز رؤية الأوركسترا الوطنية في بناء شراكاتٍ وعلاقاتٍ ثقافية مستدامة حول العالم، وإيصال هوية دولة الإمارات إلى أرفع المستويات الدولية، مستندةً إلى صوتٍ وطني أصيل يعكس هوية الدولة وطموحاتها وقيمها الرفيعة.

وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، إن انضمام الأوركسترا الوطنية إلى الاتحاد الدولي لفنون الأداء هو خطوة أساسية في بناء حضورها الدولي، وهو ما مثّل جوهر المشاركة في منتدى بكين، حيث استعرضنا من خلال الحوارات الفاعلة والمعمقة مع شركائنا العالميين جهود دولة الإمارات ومنهجيتها الفريدة في بناء المؤسسات الثقافية.

وأعربت عن سعادتها بالانضمام إلى الاتحاد، الذي يشكّل منصة قائمة على التعاون وتبادل الخبرات والحوار الثقافي، مشيرة إلى أنه بداية لتبادل أوسع يقوم على العمل المشترك الذي يربط بين التقاليد الموسيقية والأفكار الطموحة.

وتأسس الاتحاد الدولي لفنون الأداء في عام 2020 بمبادرة من المركز الوطني للفنون المسرحية في الصين، ويهدف الاتحاد الذي يضم حالياً 34 مؤسسة من مختلف أنحاء العالم، إلى توفير منصة عالمية تتيح لروّاد فنون الأداء التعاون ودعم مشاريع الإنتاج المشترك، والمشاركة في الجولات الفنية والمبادرات الرقمية وتنمية المواهب.

ويشكّل انضمام الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، محطة بارزة ضمن مسيرتها الدولية، حيث يرسي الأساس المتين لبناء شراكاتٍ إبداعية وعلاقات تعاون ثقافي مستدامة.