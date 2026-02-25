"الجودو" يفتتح مشاركته في طشقند جراند سلام بمنافسات الوزن الخفيف

طشقند في 25 فبراير/ وام/ يفتتح منتخبنا الوطني للجودو مشاركته في بطولة طشقند جراند سلام بعد غد الجمعة، بمشاركة اللاعبة بشيرات خرودي في منافسات الوزن الخفيف للسيدات تحت 52 كجم، بصالة هومو أرينا.

وأكد اتحاد الجودو في بيان له اكتمال جاهزية المنتخب بعد معسكر الإعداد في اليابان، للمنافسة في البطولة التي ينظمها الاتحاد الأوزبكي، خلال الفترة من 27 فبراير الجاري إلى الأول من مارس المقبل، بمشاركة 380 لاعبا ولاعبة من 40 دولة.

وأشار إلى إجراء قرعة البطولة عبر" تقنية الفيديو" يوم غد، وخوض 3 نزالات السبت المقبل ضمن فئة وزن خفيف المتوسط" تحت 73 كجم"، بمشاركة اللاعبين كريم عبد اللطيف ونجاد يزبيك، بينما ينافس زميلهما طلال شفيلي في وزن "تحت 81 كجم".

وأوضح أن منتخبنا سيختتم مشاركته في البطولة بمنافسات الوزن الثقيل الأحد المقبل، عبر اللاعب أرام جورجيان في وزن تحت 90 كجم.