المصرف المركزي يطور أول منظومة سيادية للخدمات السحابية المالية في العالم

أبوظبي في25 فبراير/وام/ أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "Core42"، لحلول تمكين الذكاء الاصطناعي والتابعة لمجموعة "G42" الإماراتية، وذلك لتطوير أول منظومة سيادية للخدمات السحابية المالية على مستوى العالم.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يأتي إطلاق المنظومة السيادية للخدمات السحابية المالية المبنية على أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية، ضمن برنامج التحول البنية التحتية المالية التابعة للمصرف المركزي، والهادف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للخدمات المالية الآمنة والمبتكرة.

وترتكز المنظومة الجديدة على بنية تحتية مركزية عالية الأمان ومعزولة تماماً، بما يضمن سيادة كاملة للبيانات ويعزز المرونة التشغيلية لمؤسسات القطاع المالي. كما توفر المنظومة حماية استباقية ضد التهديدات السيبرانية المتنامية، الأمر الذي يكفل استمرارية الخدمات المالية الحيوية دون انقطاع.

وستسهم هذه المنظومة، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، من إحداث نقلة نوعية في مستويات الكفاءة التشغيلية للقطاع المالي. فمن خلال حلول الأتمتة الذكية وقدرات التحليل الفوري للبيانات، ستتمكن المؤسسات المالية من استخلاص رؤى أعمق واتخاذ قرارات أكثر دقة، مما ينعكس إيجاباً على تجربة المتعامل. بالاضافة إلى ذلك، ستوفر المنظومة بيئة متكاملة لإدارة خدمات متعددة السُّحُب ضمن إطار عمل موحّد، بما يتيح للمؤسسات من إدارة جميع خدماتها بسلاسة وكفاءة عالية.

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، حيث وقع الاتفاقية كلٌّ من سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة، وطلال القيسي، الرئيس التنفيذي بالانابة لشركة "Core42"، وذلك بحضورسعادة كل من مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين من الجهتين.

وأكد سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة، أن المنظومة السيادية للخدمات السحابية المالية الوطنية تمثل خطوة استراتيجية محورية في تعزيز متانة القطاع المالي في دولة الإمارات وترسيخ ريادته التكنولوجية.

وأوضح أن المنظومة توفر بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير ومهيّأة لمواكبة متطلبات المستقبل، بما يعزز حماية البيانات ويسرّع وتيرة الابتكار، وتتيح للمصرف المركزي والمؤسسات المالية المرخصة تقديم جيل جديد من الخدمات الرقمية بثقة عالية.

وأضاف سعادته: بفضل التكامل بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، تمنح المنظومة قدرة أكبر على تسخير الأتمتة الذكية والاستفادة من الرؤى المعتمدة على البيانات، بما يرسخ تنافسية دولة الإمارات عالمياً ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام.

من جانبة، أكد طلال القيسي، الرئيس التنفيذي بالانابة لشركة "Core42"، أن القطاع المالي يستند في عمله إلى بنية تحتية رقمية موثوقة والتي يجب أن تتمتع بالسيادة الوطنية، مشيراً إلى أن المنظومة السيادية للخدمات السحابية المالية تمثّل نقلة نوعية من خلال دمج الحوكمة والإشراف اللحظي في البنية الأساسية للقطاع المالي في الدولة.

وأضاف: يأتي تطوير هذه المنظومة نتيجة تعاون وثيق مع مصرف الإمارات المركزي، بما يعكس التزاماً مشتركاً بتأسيس بنية تحتية تضمن وضوحاً رقابياً عاماً وتعزز القدرة الوطنية على الاستجابة والتكيف، كما تُمكن المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة من توسيع استخدام تقنيات خدمات السحابة السيادية والذكاء الاصطناعي المتقدم، مع الحفاظ الكامل على معايير السيادة الوطنية.