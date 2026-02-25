تراجع أسعارالطاقة يكبح معدلات التضخم في النمسا

فيينا في 25 يناير /وام/ شهدت معدلات التضخم في النمسا تراجعا بنسبة 2% في شهر يناير الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء النمساوية أن أسعار قطاع الخدمات شهدت ارتفاعًا كبيراً، وتعد الحافز الأساسي للتضخم في النمسا، لا سيما قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 4.9%، وقطاع المطاعم بواقع 2.6%، وفي المقابل انخفضت أسعار الوقود بنسبة 6.5%.

و أدى تراجع أسعار الطاقة إلى لعب دورأساسي في انخفاض معدل التضخم.

وأوضحت مانويلا لينك، مديرة هيئة الإحصاء، أن خفض أسعار الكهرباء وتقليص الضرائب المفروضة عليها، أدى إلى انخفاض أسعارها بنسبة 8.2% مقارنةً بالعام السابق، ما أدى إلى تراجع معدل التضخم بنقطة مئوية كاملة، بالتزامن مع تراجع وتيرة ارتفاع أسعار منتجات أخرى، أبرزها أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي سجلت زيادة قدرها 2.6%.

