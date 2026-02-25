ترامب في خطاب حالة الاتحاد :"أمتنا عادت أكبر وأفضل وأغنى وأقوى من أي وقت مضى"

واشنطن في 25 فبراير / وام / قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب " حالة الاتحاد" إنه دشن "عصرا ذهبيا لأمريكا" .

واستمر خطاب ترامب لنحو ساعة و47 دقيقة فيما وصف بأنه أطول خطاب يدلي به رئيس أمام الكونجرس .

وجاء الخطاب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر الثاني. وركز ترامب خلال الساعة الأولى من خطابه الذي بثه التلفزيون على الاقتصاد وقال إنه كبح جماح التضخم ورفع سوق الأسهم إلى مستويات قياسية ووافق على تخفيضات ضريبية شاملة وخفض أسعار الأدوية.

وقال "أمتنا عادت... أكبر وأفضل وأغنى وأقوى من أي وقت مضى".

خلا