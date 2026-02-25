"كان ياما كان" تفتح باب التبرع بالكتب لدعم الأطفال في مناطق الأزمات

الشارقة في 25 فبراير/ وام/ أعلنت مبادرة "كان ياما كان" التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين فتح باب التبرع بالكتب ضمن حملتها السنوية في شهر رمضان، بالتعاون مع شبكة من المكتبات العامة في أبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، بهدف إيصال كتب عالية الجودة إلى الأطفال في مناطق الأزمات والكوارث حول العالم.

وتركّز الحملة هذا العام على استقطاب عناوين نوعية تناسب مختلف الفئات العمرية .

وقالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، إن "كان ياما كان" لم تعد مجرد حملة تبرع، بل منصة إنسانية تعيد تعريف دور الكتاب في أوقات الأزمات، مؤكدة أن القصة تمنح الطفل مساحة أمان وتعيد له التوازن والأمل.

وأضافت أن المبادرة تترك أثراً ملموساً في دعم الأطفال تعليمياً ونفسياً، داعية المجتمع إلى المشاركة الفاعلة، لأن كل كتاب قد يصنع فرقاً دائماً في حياة طفل.

وتعتمد المبادرة آلية دقيقة لفرز الكتب وتجهيزها وفق معايير اللغة والمحتوى والحالة الفنية، قبل شحنها بالتنسيق مع شركاء محليين ودوليين إلى المناطق المستهدفة.