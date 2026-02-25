أسهم أوروبا ترتفع لمستوى غير مسبوق

عواصم في 25 فبراير/وام/ ارتفعت ⁠الأسهم الأوروبية إلى مستوى غير مسبوق اليوم مدعومة بانتعاش القطاع المالي .

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة إلى 631.6 نقطة بحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس مستوى قياسيا عند

632.40 في وقت سابق من الجلسة. وزادت أسهم قطاع البنوك بأكثر ‌من واحد ⁠بالمئة .وتعتبر ⁠البنوك عادة منكشفة على تأثيرات التغير التكنولوجي

السريع. وساهمت المؤشرات التي تدل على أن الشركات ⁠تدمج الذكاء الاصطناعي ​بطريقة مدروسة في تخفيف ⁠المخاوف بشأن الضغوط على هوامش

الأرباح ودعمت الإقبال على المخاطرة، وهو ما يفيد عادة أسهم المؤسسات المالية. وسجلت أسهم ​البنوك الأوروبية ‌انخفاضات حادة أمس الثلاثاء.

خلا