الذهب يرتفع 1% والفضة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

عواصم في 25 فبراير/ وام/ ارتفعت أسعار الذهب اليوم "الأربعاء" بنحو 1% مع توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة خلال التعاملات الآسيوية.

وبحلول الساعة 07:46 بتوقيت جرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 5186.16 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.6% إلى 5205 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية 3.4% إلى 90.32 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى في

ثلاثة أسابيع، وصعد البلاتين أيضا 4.7% إلى 2269.82 دولار للأوقية، والبلاديوم 1.9% إلى 1801.47 دولار للأوقية.

