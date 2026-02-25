600 سباح في بطولة أبوظبي المجتمعية "سويم فور لايف" الجمعة

أبوظبي في 25 فبراير/ وام/ أعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية عن تنظيم بطولة "سويم فور لايف" المجتمعية بمشاركة 600 من سباحي 25 دولة في المسبح الأولمبي بمدينة محمد بن زايد، يوم الجمعة المقبل ولمدة يومين.

وتقام البطولة بدعم من اتحاد الإمارات للرياضات المائية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ويشارك فيها أيضا مجموعة من لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، دعما لهم وفي إطار خطة النادي لدمجهم وسط اللاعبين واللاعبات المشاركين.

وأشار النادي في بيان له اليوم إلى أنه تقرر غلق باب التسجيل في نسخة هذا العام من البطولة التي تركز على سباقات التتابع، وذلك بعد الوصول إلى رقم قياسي من أعداد المشاركين، والمشاركات.

وقال حميد الهوتي رئيس مجلس إدارة النادي إن البطولة تأتي وسط مشاركة مجتمعية كبيرة، خلال شهر رمضان، وفي إطار خطة النادي الرامية إلى اكتشاف المواهب، واستقطاب اللاعبين واللاعبات من مختلف الأعمار، لافتا إلى أن البطولة تهدف إلى دعم توجهات الدولة الهادفة إلى إعداد أجيال رياضية قادرة على المنافسة العالمية.