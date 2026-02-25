المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة ينطلق 24 مارس بدبي

دبي في 25 فبراير/ وام/ تنطلق في دبي فعاليات الدورة الثالثة عشرة من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة (IFM) الذي سيقام في الفترة من 24 إلى 26 مارس المقبل ويعد من أبرز المنصات العالمية لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية .

وأعلنت اللجنة المنظمة للحدث عن إطلاق ونشر ورقة عمل استراتيجية بعنوان "تعزيز الرعاية الصحية الأولية وتكامل التأمين الصحي في دبي: إطار شامل لنظام فئات التشخيص للمرضى الخارجيين والطب عن بعد، والصحة الذكية"، في خطوة نوعية تعكس التزامها بدعم تطوير منظومة الرعاية الصحية محلياً ودولياً.

وتقدم الورقة نموذجاً لخطة عملية ومتكاملة لدعم التحول الذي تقوده هيئة الصحة بدبي نحو نموذج الرعاية الصحية القائمة على القيمة من خلال مبادرات استراتيجية أبرزها مبادرة "إجادة"، التي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية ونتائجها الصحية بدلاً من التركيز على حجم الخدمات، مع ضمان كفاءة الإنفاق وتعزيز صحة المجتمع كأولوية قصوى، مع التركيز على نموذج الطبيب العام ليكون المسؤول الأول والأساسي عن الرعاية الصحية للرعاية الصحية وتطبيق نظام مجموعات التشخيص للمرضى الخارجيين بطريقة فعالة ومتقدمة.

وتعد ورقة العمل ثمرة نقاشات عقدت ضمن الدورة الثانية عشرة من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة وأعدتها شركة "إيكويفيا"، المزود العالمي الرائد للتحليلات المتقدمة وحلول التكنولوجيا وخدمات البحث السريري (CRO)، والتي شغلت دور الشريك المعرفي الرسمي لهذه المناقشة العلمية وأصبحت متاحة للتحميل الفوري عبر منصة مركز المعرفة للمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة، ما يتيح لصناع القرار والأطباء والمختصين والجهات المعنية الاستفادة من توصياتها ومخرجاتها الاستراتيجية.

وقالت الدكتورة ابتسام البستكي، رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر ، إن نتائج ورقة العمل والنقاشات تؤكد على أهمية التنسيق بين تطبيق نظام فئات التشخيص ونموذج الرعاية الصحية الأولية المعزز، لما لذلك من أثر بالغ في تمكين مسارات رعاية متكاملة لتعزيز الوقاية والتدخل المبكر، وضمان أن تدعم آليات التمويل الرعاية الصحية عالية الجودة، والتي تركز على صحة المريض، لتحقيق أفضل النتائج السريرية، وتوفير فرص وصول متكافئة، وضمان استدامة النظام الصحي على المدى الطويل.

من جانبه ، أكد الدكتور باكول موخرجي، المتخصص في الشؤون التنظيمية والسياسات الصحية، المدير الأول لقسم الأدلة الواقعية لدى "إيكيوفيا" ، أن ورقة العمل ترسم رؤية شاملة لمنظومة الرعاية الصحية، ترتكز على الوصول الأول للطبيب العام، وتعزيز الشفافية في تكاليف المرضى الداخليين والخارجيين، والابتكار في مجال الصحة الذكية، بما يضع معياراً عالمياً جديداً للرعاية الصحية العادلة والفعّالة في دبي.

وأضاف أن دبي تعمل على صياغة مستقبل تتلاقى فيه الرعاية الأولية، والذكاء الرقمي، وأنظمة التأمين الموحدة، لتوفر رحلة صحية متكاملة وسلسة ومستندة إلى البيانات لكل مقيم في الإمارة، بما يعزز كفاءة النظام الصحي ويضمن حصول جميع المرضى على رعاية متساوية وعالية الجودة.

وسيقام المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة (IFM) بالتزامن مع مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات 2026)، وذلك بتنظيم من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة".