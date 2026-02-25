بلدية مدينة العين تنظم فعالية "أمسيات التواجد البلدي الرمضانية 2026"

العين في 25 فبراير /وام/ أعلنت بلدية مدينة العين عن تنظيم فعالية "أمسيات التواجد البلدي الرمضانية 2026" خلال الفترة من 25 فبراير إلى 14 مارس 2026، وذلك في عدد من الحدائق والمرافق التابعة لها في مناطق المدينة المختلفة، ضمن جهودها لإحياء الأجواء الرمضانية الأصيلة وتعزيز التفاعل المجتمعي.

وأوضح سعيد عبدالله الجابري، رئيس قسم تطوير المرافق والفعاليات المجتمعية، أن الفعالية تهدف إلى عكس أصالة الموروث الشعبي وإحياء العادات الرمضانية من خلال تنظيم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية التي تستهدف جميع فئات المجتمع، في أجواء تعزز الترابط الأسري وقيم التآلف والتسامح التي يتميز بها شهر رمضان المبارك.

وأكد حرص بلدية العين من خلال هذه الفعالية على تنشيط مرافقها من خلال مراكز التواجد البلدي في كل منطقة وتعزيز الاستفادة منها كمراكز مجتمعية فاعلة، مع تمكين الأسر المنتجة عبر توفير منصات لعرض منتجاتها والتعريف بها، إلى جانب تقديم أمسيات رمضانية ثقافية وترفيهية تسهم في ترسيخ قيم الشهر الفضيل، بالإضافة إلى فقرات للمشغولات اليدوية وأنشطة ترفيهية متنوعة تعزز جودة الحياة وتثري المشهد المجتمعي في المدينة.

وتُقام الفعالية في عدة مراكز للتواجد البلدي تشمل رماح، والعامرة، ومزيد، ووسط المدينة، والهير، والمقام، والنود، وزاخر، والطوية، وهيلي، وفلج هزاع، بما يضمن وصول الفعاليات إلى مختلف مناطق مدينة العين.