" الوطني الاتحادي" يبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس الشيوخ الأيرلندي

دبي في 25 فبراير / وام / التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، سعادة السيناتورة شارون كيوغان عضو مجلس الشيوخ في جمهورية أيرلندا، حيث جرى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين، وذلك بحضور سعادة حميد أحمد الطاير عضو المجلس.

وأشاد الجانبان بتطور علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أيرلندا، مشيرين إلى أنها تمثل نموذجًا للشراكة المتنامية في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات التبادل التجاري والاستثمار والسياحة، مشددين على أهمية البناء على هذا الزخم لتعزيز التفاهم والتعاون المشترك في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتعليم العالي والاستدامة.

كما اتفق الجانبان على أهمية تفعيل التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ الأيرلندي لدعم مسارات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والدفع بها نحو آفاق أرحب، مؤكدين في هذا الإطار ضرورة تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات، وتطوير قنوات التواصل المؤسسي بين المجلسين، بما يسهم في توحيد الرؤى تجاه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، لا سيما في إطار اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.