منتخب الإمارات يواصل انتصاراته في بادل "ند الشبا"

دبي في 25 فبراير/وام/واصل منتخب الإمارات تألقه في منافسات بطولة المنتخبات للبادل ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من "دورة ند الشبا الرياضية" المقامة تحت شعار "قدرات لا حدود لها"، مؤكداً حضوره القوي في البطولة التي تشهد مشاركة واسعة ومستويات فنية متقدمة.

وحقق منتخب الإمارات فوزه الثاني على التوالي بتغلبه على نظيره البحريني بنتيجة (2-1)، حيث افتتح الثنائي فارس الجناحي وسيرجيو إيكاردو المواجهة بالانتصار بمجموعتين دون مقابل (6-0 و6-0)، وتمكن المنتخب البحريني من تعديل النتيجة عبر الثنائي علي دواني وحسين دواني، قبل أن يحسم الثنائي إغناسيو فيلارينو وعبدالله العبدالله اللقاء الفاصل لمصلحة الإمارات بنتيجة (6-0 و6-1).

وفي بقية المواجهات، فاز منتخب إيران على السعودية بالنتيجة ذاتها (2-1)، وحقق منتخب مصر فوزاً مستحقاً على لبنان (3-0)، فيما تغلب منتخب المغرب على الكويت (2-1).

وفي منافسات تحدي الموانع لمسافة 400 متر، احتفظ الأمريكي آيزايا توماس بلقبه للعام الثاني على التوالي بعد تسجيله زمناً قدره دقيقتين و28 ثانية، وجاء الروسي نيكيتا خيدوكوف في المركز الثاني للعام الثاني توالياً، تلاه مواطنه يفغيني ستوياكين في المركز الثالث.

وفي فئة السيدات، أحرزت الروسية أولغا كوبيكو المركز الأول بزمن قدره 3 دقائق و46 ثانية، وجاءت النرويجية سيغني كولست في المركز الثاني، ثم الروسية أليسا بيتروفا في المركز الثالث.