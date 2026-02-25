الطقس غدا صحو بوجه عام

أبوظبي في 25 فبراير/ وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً على البحر.

الرياح : جنوبية غربية – شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب الموج.

وسيحدث المد الثاني عند 08:12 الجزرالأول عند الساعة 15:24 .

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب مساءً.

وسيحدث المد الأول عند الساعه 18:58 والمد الثاني عند الساعة 04:49 والجزر الأول عند الساعة 11:19 الجزر الثاني عند الساعة 23:56.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 20 80 20

دبي 32 21 90 20

الشارقة 31 18 90 20

عجمان 31 20 90 30

أم القيوين 31 17 90 20

رأس الخيمة 33 18 90 20

الفجيرة 32 22 70 15

العـين 31 18 90 15

ليوا 33 14 90 15

الرويس 32 16 80 45

السلع 32 13 75 45

دلـمـا 27 17 85 55

طنب الكبرى / الصغرى 28 19 85 65

أبو موسى 28 19 85 65