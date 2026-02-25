"الشارقة للتمكين الاجتماعي" تنفذ مبادرة "غبقة رمضان"

الشارقة في 25 فبراير /وام/ نفّذت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ضمن حملة "زكّ" الرمضانية، مبادرة "غبقة رمضان" التي استفادت منها 70 أسرة من أسر الأيتام المنتسبين للمؤسسة، في إطار جهودها لتعزيز البعد الاجتماعي لمبادرات الشهر الفضيل، وترسيخ منظومة متكاملة من الدعم الاجتماعي والمعيشي للأسر المستفيدة.

وتأتي المبادرة استلهاماً للعادات الإماراتية الأصيلة التي تجسد روح التواصل في رمضان، وتهدف إلى تمكين الأبناء من خوض تجربة اجتماعية رمضانية تعزز إحساسهم بالمشاركة والحضور المجتمعي، وتواكب ما يعيشه أقرانهم، ضمن بيئة تراعي الخصوصية وتدعم الاندماج الإيجابي.

وأكدت مريم الخليفة، مدير إدارة العلاقات وشؤون الكفلاء في المؤسسة، أن مبادرة "غبقة رمضان" تمثل أحد المسارات الاجتماعية الرئيسة ضمن حملة "زكّ"، التي تحرص المؤسسة من خلالها على تلبية احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم، مشيرةً إلى أن الاهتمام بالجوانب الاجتماعية يشكل ركناً أساسياً في برامج الدعم، لما له من أثر مباشر في تعزيز الترابط الأسري والشعور بالتكافل والمشاركة.

وتواصل المؤسسة تنفيذ حزمة من المبادرات الرمضانية ضمن حملة "زكّ"، بما يعكس التزامها بتقديم برامج متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والمعيشية للأسر المنتسبة، وتسهم في تعزيز جودة حياتهم خلال شهر رمضان المبارك.