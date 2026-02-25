أكثر من 90 طالباً يشاركون في فعالية تنس لأصحاب الهمم

دبي في 25 فبراير / وام/ شهدت ملاعب بطولة دبي سوق الحرة للتنس أجواءً مفعمة بالحماس والتفاعل صباح اليوم، بمشاركة أكثر من 90 طالباً ومعلماً في فعالية تنس شاملة مخصصة لأصحاب الهمم، بحضور نجم التنس اللبناني والأولمبي في دورة 2024 بنجامين حسن، وذلك ضمن فعاليات أسبوع بطولات رابطة محترفي التنس فئة 500 نقطة.

و ارتدى الطلبة ملابسهم الرسمية الخاصة بالبطولة، قبل انتقالهم إلى الملعبين رقم 5 و6، حيث استقبلهم 12 متطوعاً من مؤسسة “جي بي مورغان” إلى جانب مدربين محترفين، أشرفوا على تمارين إحماء مخصصة وتبادلات كروية ودية صممت لتنمية المهارات الحركية وتعزيز القدرات البدنية فيما أظهر الطلبة مستويات لافتة من التركيز والرشاقة، في فعالية تهدف إلى تحفيز الاهتمام بالرياضة، وتعزيز المهارات الاجتماعية والتوافق الحركي ومهارات استخدام المضرب، ضمن بيئة داعمة وممتعة.

ويُعد حسن أول لاعب تنس يمثل لبنان في دورة ألعاب أولمبية، كما يمثل بلاده في منافسات كأس ديفيس منذ عام 2018، وسجل اسمه كأول لاعب لبناني يدخل قائمة أفضل 200 لاعب في التصنيف العالمي لرابطة محترفي التنس.

وأكد حسن أن مشاركته في هذه الفعالية تمثل تجربة مؤثرة بالنسبة له، مشيراً إلى أن عزيمة الأطفال وفرحتهم في الملعب مصدر إلهام كبير، ومشدداً على أهمية توفير فرص شاملة تدعم تنمية المواهب وتمنح الأطفال أسباباً حقيقية للابتسام.

ويُنظم سنوياً “يوم أصحاب الهمم” ضمن أسبوع البطولة، بمشاركة مؤسسات مقرها دبي تُعنى بدعم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تعزيز الصحة البدنية، ودعم احتياجاتهم التنموية، وترسيخ قيم الشمولية في الرياضة.

ومن بين الجهات المشاركة أكاديمية “هيروز أوف هوب” الرياضية، المتخصصة في تدريب الأطفال والشباب من أصحاب الهمم في الدولة.

وقالت كاسي غاردينر، المتطوعة في الأكاديمية، إن الفعالية تُعد من أكثر الأحداث التي ينتظرها الطلبة سنوياً، لما تتيحه من فرصة مميزة للعب إلى جانب أحد نجوم الجولة العالمية، مؤكدة أن أبرز ما يميزها هو روح الشمولية وتجربة التعلم المتبادلة التي تعكس القيمة التي يضيفها أصحاب الهمم إلى الساحة الرياضية.