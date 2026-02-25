"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تنظم فعالية "فنر رمضان"

العين في 25 فبراير /وام/ نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في جامع حمدان بن زايد الأول بمنطقة العين، فعالية بعنوان "فنر رمضان" تحت شعار "منازل القمر ...آياتٌ كونية ومواقيت شرعية" بحضور نخبةٍ من العلماء صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وعدد من المسؤولين في الهيئة والمؤسسات وجمهور كبير.

وتأتي هذه الفعالية ضمن البرامج العلمية والثقافية للهيئة المصاحبة لشهر رمضان المبارك، والتي تسعى إلى ترسيخ الوعي الشرعي وتعميق اليقين بمعجزات الكون من خلال الجمع بين نور الوحي ودقة العلم.

وتضمنت الفعالية عددًا من الفقرات احتوت على لقاء حواري جمع نخبة من العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، مع فلكيين مختصين، في طرحٍ مزج بين المعرفة الشرعية، والدقة الفلكية، والذائقة الإيمانية من خلال ثلاثة محاور.

وتحدث في المحور الأول الدكتور الحسن بن حسين السكتاني، تحت عنوان "وقفات مع قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس"؛ حيث تناول موضوعات التدبر في الآيات الكونية والأهلة، بينما تحدث فضيلة عبد الله الجنيد، خبير آراء شرعية في مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، في المحور الثاني تحت عنوان "الحوكمة المؤسسية لتحري الأهلة في مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: تكامل شرعي ونظر فلكي"، وقدم المحور الثالث تحت عنوان "المحطة القمرية ودورها في تعزيز مكانة الإمارات ضمن منظومة الاستكشاف القمري الدولي"، زكريا الشامسي، مدير إدارة الأنظمة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء.

وأشارت الهيئة إلى أن "فنر الإمارات" هي مبادرة علمية إيمانية تعنى بتعزيز التأمل في الآيات الكونية وربطها بفقه العبادات، لا سيما مواقيت الصيام والإفطار واستحضار دلالاتها في بناء اليقين وتعظيم الخالق سبحانه، مع بيان المنهج الشرعي في ضبط المواقيت اعتمادًا على العلامات الكونية المعتبرة في إطار مؤسسي يعزز الثقة بالمراجع الرسمية المختصة.