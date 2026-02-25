"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تنظم سلسلة من الفعاليات الدينية والمجتمعية

أبوظبي في 25 فبراير/ وام/ نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بجامع سهيل بن مبارك الكتبي في الهير بمنطقة العين أولى فعاليات مبادرة "فرجان الإمارات" التي تضم سلسلةً من البرامج والأنشطة الدينية والثقافية والتوعوية والقرآنية، شارك فيها أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله – وحضرها جمهورٌ كبيرٌ من أبناء المجتمع وأهل الحي والعمالة المنزلية المساعدة.

بدأت الفعالية عقب صلاة العصر حيث تم تقديم جلسةٍ إفتائية، وحلقات قرآنية وتوزيع مصاحف مطبوعةٍ للحضور وتنظيم محاضرةٍ باللغة الأوردية ضمن فقرة أنيس البيت قدمها فضيلة الشيخ عبد الحكيم الفيضي من العلماء ضيوف رئيس الدولة، ثم بعدها إفطارٌ جماعيٌّ للعمالة المنزلية المساعدة إضافة إلى عدد من الأنشطة المصاحبة.

فرجان الإمارات مبادرةٌ أطلقتها الهيئة في رمضان بهدف تعزيز الوعي الدينيّ في المجتمع عبر تنفيذ (12) فعالية تقام في مساجد مختارةٍ في الدولة، تجمع بين البعد الإيمانيّ والثقافيّ وتشمل فعاليات متنوعةً تضم "تراتيل المسيان لتمكين الحناجر الإماراتية في ترتيل القرآن الكريم وإبرازها عبر تلاواتٍ تؤدى في رواق المسجد قبيل صلاة المغرب، و"أنيس البيت" للتوعية الدينية للعمالة المنزلية المساعدة بلغاتهم المختلفة، وحلقات «إتقان فاتحة القرآن» للأطفال والناشئة، و«محاريب الإمارات» والتي يتم من خلالها إقامة صلاة التراويح في مساجد مختارةٍ من إمارات الدولة يؤديها نخبةٌ من القراء الضيوف، و«ليوان رمضان» الذي يجمع بين الأنشطة الإيمانية التثقيفية ومبادرات إفطار الصائمين بما يعزز روح التكافل والتواصل، و«فوالة التراويح» التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة السنع عبر رسالة المسجد الحضارية، ضمن أجواء الألفة والتواصل مع السادة العلماء والقراء الضيوف مع أفراد المجتمع .