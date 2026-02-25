"نيويورك أبوظبي" تدعم الابتكارات في العناية الصحية وعلوم الحياة

أبوظبي في 25 فبراير / وام / أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق تعاون استراتيجي مع شركة آر تي دبليو للاستثمارات بهدف تعزيز التعليم التنفيذي والريادة الفكرية ودعم التفاعل البناء بين القطاعات في مجالات الرعاية الصحية والتقنية الحيوية وعلوم الحياة في جميع أنحاء المنطقة.

تجمع هذه المبادرة بين الخبرة العميقة للشركة في مجالات التقنيات الحيوية والطبية مع منصة التعليم التنفيذي وخبرات أعضاء هيئة التدريس في جامعة نيويورك أبوظبي، للجمع بين المستثمرين وصنّاع القرار وقادة القطاعات الصناعية في حوارات حول مستقبل الأنظمة والاستثمار والابتكار في مجال الرعاية الصحية.

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل جامعة نيويورك أبوظبي وشركة آر تي دبليو على تنظيم واستضافة فعالية رائدة في مجال الرعاية الصحية وإطلاق برنامج تعليم تنفيذي بحلول أواخر عام 2026، إلى جانب طرح سلسلة من البرامج التنفيذية المصممة خصيصاً لصناديق الثروة السيادية والمؤسسات الكبرى وصنّاع القرار.

وقال أمول داني، الرئيس التنفيذي للعمليات في جامعة نيويورك أبوظبي: "تسعدنا الشراكة مع آر تي دبليو للاستثمارات، وهي شركة ذات خبرة عميقة في مجال التقنيات الحيوية والرعاية الصحية، مما يوفر رؤى عملية قيّمة لهذه المبادرة وبالجمع بين هذه الخبرة وموارد التعليم التنفيذي لجامعة نيويورك أبوظبي بمنظورها الأكاديمي، نهدف إلى تقديم برامج تساعد القيادات العليا على فهم التطورات الناشئة في القطاع بشكل أفضل، والاستجابة للتحديات الصحية العالمية المعقدة".

من جانبه قال الدكتور رودريك وونغ، الشريك التنفيذي ومدير الاستثمارات في شركة آر تي دبليو: إن هذه الشراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي تدعم مساعينا لتطوير جيل جديد من القادة القادرين على تخصيص الموارد المالية اللازمة وإدارة السياسات بهدف تحويل الاكتشافات العلمية إلى ابتكارات طبية مرنة تلبي هذه الثغرة في العلاج".

وبفضل هذه الشراكة، ستعمل جامعة نيويورك أبوظبي على توسعة برامج التعليم التنفيذي وفق الأولويات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، بما فيها التنوّع الاقتصادي المدفوع بالابتكار وتطوير المعارف في المجالات سريعة النمو.