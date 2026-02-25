انطلاق منافسات بطولة نادي شرطة عجمان الرمضانية لكرة القدم للشركات والمؤسسات الخاصة

عجمان في 25 فبراير /وام/ انطلقت، مساء أمس، منافسات بطولة نادي شرطة عجمان الرمضانية لكرة القدم للشركات والمؤسسات الخاصة 2026 بنسختها الرابعة، وذلك على أرض ملعب كرة القدم في نادي الشرطة للرياضة والرماية، بمشاركة 12 فريقا من الشركات والمؤسسات الخاصة من إمارات الدولة.

وقال الرائد خميس ثاني فيروز، رئيس قسم الأنشطة الرياضية في شرطة عجمان، إن تنظيم البطولة في نسختها الرابعة جاء في إطار دعم جهود الشرطة لتعزيز التواصل مع المؤسسات والشركات الخاصة، والتشجيع على ممارسة اللياقة لجعلها نظاماً وأسلوب حياة.

ورحب بالفرق المشاركة من الشركات والمؤسسات الخاصة، داعيا إلى الالتزام باللعب النظيف والتقيد بمبادئ الأخلاق والروح الرياضية والمنافسة الشريفة، ومؤكدا أن هذه البطولة فرصة طيبة لزيادة أواصر الترابط بين الشرطة ومؤسسات المجتمع.