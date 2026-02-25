حامل اللقب يودع البطولة في كأس منصور بن زايد لكرة القدم

أبوظبي في 25 فبراير/ وام/ أسفرت منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى من منافسات كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026"، عن إقصاء فريق دائرة القضاء بطل النسخة الماضية رسمياً من سباق التأهل في أكبر مفاجآت الدور التمهيدي، كما شهدت المجموعة تحولات عدة للمنافسة على الصدارة.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة المحترفين الإماراتية.

وشهدت المباريات أمس فوز فريق مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي على نادي مدينة أبوظبي للجولف 3- صفر، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط متصدراً المجموعة بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد نادي مدينة أبوظبي للجولف عند 3 نقاط.

وتمكن فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية، من تحويل تأخره في النتيجة أمام فريق دائرة القضاء، إلى فوز بنتيجة 2-1، متقدما خطوة مهمة في المنافسة على الصدارة بعد تساويه مع فريق مكتب التدقيق برصيد 4 نقاط، بينما تعرض فريق دائرة القضاء للخسارة الثانية في البطولة ليودعها رسميا برصيد خال من النقاط.