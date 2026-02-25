"إسكوا" تتوقع نمو اقتصاد المنطقة العربية بنسبة 3.7 بالمائة في 2026

بيروت في 25 فبراير /وام/ توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" ارتفاع معدل نمو اقتصاد المنطقة العربية من 2.9 بالمائة في 2025 إلى 3.7 بالمائة خلال العام الحالي.

جاء ذلك في تقرير أصدرته "إسكوا" تحت عنوان "آفاق الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية" رصدت فيه اتجاهات النمو في سياق عالمي يتسم بتصاعد عدم اليقين نتيجة اضطرابات جيوسياسية متزايدة وضغوط مالية متفاقمة.

وأوضح التقرير أن التضخم في المنطقة العربية مرشح للانخفاض من 8.2 بالمائة عام 2025 إلى 5.4 بالمائة بحلول العام 2027 نظرلا لانخفاض أسعار السلع الأساسية وتطبيع سلاسل الإمداد وتوقع نمو الصادرات الإجمالية للمنطقة بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية.

وأظهر التقرير تباينا بالتوقعات بين مجموعات الدول العربية إذ يتوقع أن تحقق البلدان مرتفعة الدخل نموا في الناتج المحلي الإجمالي من 3.3 بالمائة في عام 2025 إلى 4.2 بالمائة في عام 2026 بدعم من جهود التنويع الاقتصادي فيما توقعأن تشهد البلدان متوسطة الدخل ارتفاعا في نمو اقتصادها من 2.8 بالمائة في عام 2025 إلى 3.3 بالمائة في عام 2026 مع تحسن تدريجي لاحق رغم استمرار تحديات الدين والتضخم في المقابل تواجه البلدان منخفضة الدخل ضغوطا مالية وإنسانية حادة مع توقع تعاف محدود في عامي 2026 و2027 بعد انكماش بلغت نسبته 0.9 بالمائة في عام 2025.

وسلط التقرير الضوء على التحديات الإنسانية في غزة كاشفا أن التقديرات تشير إلى أن كلفة إعادة الإعمار في القطاع قد تبلغ نحو 70 مليار دولار في ظل خسائر فادحة في الأرواح ودمار طال نحو 78 بالمائة من مبانيه.

ودعا التقرير الدول العربية إلى مواصلة تنويع اقتصاداتها، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا والتحول الرقمي وتحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الإيرادات المحلية مع توجيه المساعدات والاستثمارات بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لا سيما في البلدان المتأثرة بالنزاعات وتعزيز مرونة أسواق العمل وخلق فرص عمل مستدامة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.

