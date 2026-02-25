"الأرصاد": أحوال جوية متقلبة نسبياً مع تباين في درجات الحرارة من الغد حتى الاثنين

أبوظبي في 25 فبراير/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة اعتبارا من غدٍ (الأربعاء) وحتى 2 مارس المقبل، أحوالاً جوية متقلبة نسبياً مع تباين في درجات الحرارة، وفرص لتشكل الضباب في بعض المناطق، إلى جانب نشاط متفاوت للرياح وحالة البحر.

ويسود غدا طقس رطب مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف في ساعات الصباح على بعض المناطق الداخلية، ويكون صحواً إلى غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً خصوصاً في المناطق الغربية مثيرة الغبار، وتتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س وقد تصل إلى 40 كم/س.

ويكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي، بينما يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان مع احتمال اضطرابه مساءً.

ويستمر الطقس رطباً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف يوم الجمعة صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية، ويظل الطقس صحواً إلى غائم جزئياً خلال النهار، وتهب الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الغربي خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س وقد تصل إلى 30 كم/س.

ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي، مع اضطرابه أحياناً صباحاً، ثم يصبح من متوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وتزداد فرص الرطوبة يوم السبت صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خصوصاً الشمالية منها، مع ارتفاع في درجات الحرارة نسبياً، بينما يبقى الطقس صحواً إلى غائم جزئياً.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح بين 10 و20 كم/س وقد تصل إلى 30 كم/س ويستقر البحر ليكون خفيف الموج في كل من الخليج العربي وبحر عمان.

ويكون الطقس رطباً يوم الأحد صباحاً في بعض المناطق الغربية، ثم يميل إلى الصفاء إلى غائم جزئياً، مع احتمال أن يصبح غائماً أحياناً خلال الليل في المناطق الغربية، مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة على السواحل الغربية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً في الغرب لتصل سرعتها إلى 40 كم/س، بينما تتراوح عموماً بين 10 و25 كم/س ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، وقد يضطرب أحياناً غرباً خلال الليل في الخليج العربي، في حين يبقى خفيف الموج في بحر عمان.

وتتجدد فرص الطقس الرطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف يوم الإثنين صباحاً على بعض المناطق الداخلية، مع أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً خاصة خلال الليل، إضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة.

وتهب الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع نشاط أحياناً لتصل سرعتها إلى 40 كم/س، وتتراوح عموماً بين 10 و25 كم/س ويكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.