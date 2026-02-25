ميناء الفجيرة يسجل خلال يناير أعلى مبيعات شهرية لوقود السفن في 4 أشهر

الفجيرة في 25 فبراير/ وام/ سجّل ميناء الفجيرة، ثالث أكبر مركز عالمي لتزويد السفن بالوقود، ارتفاعاً في مبيعات وقود السفن خلال شهر يناير الماضي، محققاً أعلى مستوى له في أربعة أشهر، وفقاً لبيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز).

وأظهرت البيانات أن إجمالي كميات المبيعات خلال يناير بلغ 635 ألفاً و835 متراً مكعباً، بزيادة نسبتها 6.1% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وارتفاع بنسبة 1.1% على أساس سنوي مقارنة بيناير 2025، ما يعكس قوة الطلب مع بداية العام.

وشهدت مبيعات الوقود عالي الكبريت نمواً بنسبة 14.7% مقارنة بديسمبر، لتصل إلى 186 ألفاً و245 متراً مكعباً خلال يناير.

وارتفعت مبيعات الوقود منخفض الكبريت، بما في ذلك زيوت الوقود والديزل البحري، بنسبة 1.8% لتبلغ 407 آلاف و459 متراً مكعباً.

وأسهم ذلك في ارتفاع حصة الوقود عالي الكبريت إلى 36% من إجمالي السوق خلال يناير، مقارنة بـ33% في ديسمبر، فيما تراجعت حصة الوقود منخفض الكبريت إلى 64% مقابل 67% في الشهر السابق.

ويعكس هذا الأداء استمرار النشاط التشغيلي القوي في ميناء الفجيرة، الذي يعد مركزاً محورياً لتزويد السفن بالوقود على مستوى المنطقة والعالم، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي وبنيته التحتية المتطورة في مجال تخزين وتداول المنتجات النفطية.