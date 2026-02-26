أبوظبي تستضيف غدا تصفيات الدوري الأوروبي لكرة السلة للشباب

أبوظبي في 26 فبراير/ وام/ تستضيف العاصمة أبوظبي، جولة جديدة من تصفيات موسم 2025–2026 للدوري الأوروبي لكرة السلة للشباب "أديداس نيكست جين يوروليج"، والتي تنطلق منافستها غدا، وتستمر حتى الأول من مارس المقبل في سبيس 42 أرينا بمشاركة 8 فرق لفئة تحت 18 عاما.

ويتصدر قائمة المتنافسين في التصفيات حامل اللقب القاري فريق "زالغيريس كاوناس" إلى جانب ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، حيث يتأهل الفريق الفائز مباشرة إلى نهائيات "نيكست جين يوروليج"، التي تقام بالتزامن مع مباريات المربع الذهبي، ونهائي الدوري الأوروبي لكرة السلة "يوروليج" في أثينا باليونان.

وتم تقسيم الفرق الثمانية إلى مجموعتين، حيث ستتنافس بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل متصدرا المجموعتين إلى المباراة النهائية يوم الأحد المقبل ، فيما تحدد المباريات الترتيبية بقية المراكز.

وتضم المجموعة الأولى كل من فرق ريال مدريد، وأريس، ودبي، وموناكو، فيما تضم الثانية كل من فرق زالغيريس، ولندن، ونيكست جين أبوظبي، وفالنسيا.