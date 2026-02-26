"برنامج عجمان للتميز" يعلن بدء تلقي المشاركات بـ"جائزة البحث العلمي"

عجمان في 26 فبراير/وام/ أعلن برنامج عجمان للتميز بدء استقبال المشاركات، في "جائزة البحث العلمي"، في إطار جهوده المستمرة، لدعم البحث العلمي، وتشجيع المشاركين والمبدعين في مختلف المجالات العلمية، بما يسهم في تطوير العمل الحكومي، وتعزيز مفاهيم التميز والريادة، في إمارة عجمان.

تهدف الجائزة إلى تعزيز مبدأ التميز والريادة كأداة تطويرية راسخة في الأداء المؤسسي، من خلال دعم البحث والتطوير في المفاهيم والمبادئ الأساسية لنماذج التميز، إلى جانب تعزيز القيم الأساسية لثقافة التميز والريادة في المجتمع والعمل الحكومي، ورفع إسهامات البحث العلمي الموجه في المجالات الحكومية، وتعزيز مهارات البحث لدى مختلف فئات المجتمع.

وتسعى الجائزة، إلى تقدير المشاركين وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم البحثية، وتشجيعهم على تقديم دراسات نوعية، تسهم في تحسين الأداء الحكومي، ودعم صنع القرار، والارتقاء بمستويات الكفاءة والابتكار في القطاع الحكومي.

تشمل مجالات البحث في الجائزة عدداً من القطاعات الحيوية، من بينها السياحة، والاستدامة، والتخطيط والأراضي، والصحة والسلامة، والزراعة، والاستثمار والاقتصاد، وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وإدارة الموارد البشرية، والاستراتيجية، والقيادة والمسؤولية المجتمعية، وإدارة الموارد المالية، وذلك ضمن نطاق التميز والريادة في القطاع الحكومي.

ويستهدف نطاق المشاركة الكادر التعليمي والطلبة في جامعات الدولة، إضافة إلى الجهات الحكومية والخاصة، بشكل فردي أو جماعي، شريطة أن تتسم الأبحاث بالأصالة والابتكار، وألا تكون مشاريع تخرج أو مشاركات سابقة في جوائز علمية أخرى. وتشمل المعايير أصالة البحث، بما يعكس قدرة المشارك على تقديم محتوى أو نتائج جديدة وغير مكررة، ومعالجة مشكلة بحثية جديرة بالدراسة، في سياق التميز والريادة، إضافة إلى أهمية البحث وقيمته العلمية، من حيث إسهامه في تطوير المعرفة، وتحقيق نقلة نوعية، أو إضافة واضحة في ميدان التميز والريادة، وتقديم تجربة بحثية ذات فائدة يمكن البناء عليها في بحوث أخرى.

وتبلغ القيمة الإجمالية لفئات "جائزة البحث العلمي" 100 ألف درهم، في خطوة تهدف إلى تحفيز الإبداع البحثي وتعزيز جودة المخرجات العلمية، فيما تم تحديد يوم 30 سبتمبر 2026، آخر موعد لاستلام الترشيحات.

ودعا برنامج عجمان للتميز جميع الباحثين والمبدعين إلى المبادرة بالمشاركة في الجائزة والاستفادة من المزايا التي توفّرها، لما تمثّله من منصة داعمة للتميّز البحثي، ومحفّزة على إنتاج المعرفة وتعزيز التطوير المؤسسي وأعلن استقبال التسجيل عبر زيارة الموقع الإلكتروني : https://ajep.ajman.ae/ مع الاطلاع على التفاصيل و الشروط من خلاله.