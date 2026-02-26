ناسداك دبي ترحّب بإدراج سندات الشريحة الأولى الإضافية بـ500 مليون دولار الصادرة عن المشرق

دبي في 26 فبراير/وام/ رحّبت ناسداك دبي بإدراج سندات من الشريحة الأولى الإضافية "AT1" بقيمة 500 مليون دولار، صادرة عن المشرق، إحدى المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والحاصلة على تصنيف ائتماني A3 من وكالة Moody's، وتصنيف A من كل من S&P Global Ratings وFitch Ratings، جميعها مع نظرة مستقبلية مستقرة.

واستقطبت الصفقة طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين .

وبلغ إجمالي الطلبات في سجل الأوامر نحو 2.1 مليار دولار، وتم تسعير لإصدار بعائد سنوي قدره 6.25% بعد تقليص الهامش مقارنة مع التوجيهات الأولية.

واتسم الطلب بتنوّع جغرافي، إذ جاءت 67% من التخصيصات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و22% من أوروبا، و8% من آسيا.

وبهذا الإصدار يعود المشرق إلى أسواق السندات بعد طرح الصكوك في أبريل 2025، ويعزز قاعدة رأس المال من الشريحة الأولى.

وتتيح أدوات الشريحة الأولى الإضافية للمؤسسات المصرفية تعزيز احتياطاتها الرأسمالية التنظيمية، مع مواصلة دعم أنشطة التمويل والنمو.

يُعد هذا الإصدار أول صفقة رأس مال لبنك إماراتي خلال عام 2026، واستهلّت أسواق الدخل الثابت الإقليمية العام بزخم قوي ومتجدد، مدفوعاً بإقبال قوي من المستثمرين على أدوات رأس المال المصرفي، إلى جانب النهج المنضبط في تحسين هياكل الميزانيات العمومية عبر القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون.

يعكس الإدراج في ناسداك دبي هذا التوجه الشامل، ويسلط الضوء على عمق السيولة المتاحة للجهات المصدرة في دولة الإمارات، واستمرار تطور سوق أدوات رأس المال الثانوية في المنطقة.

واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع سلمان هادي، رئيس إدارة الخزينة والأسواق العالمية لبنك المشرق، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وبهذه المناسبة، أشار أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، إلى إن الإقبال الاستثماري الاستثنائي على هذا الإصدار يعكس الثقة المستمرة في القوة المالية للمشرق ورؤيته الاستراتيجية وإمكانات نموه موضحا أن تحقيق اكتتاب تجاوز حجم الإصدار بشكل ملحوظ في ظل أسواق تشهد تقلبات ملحوظة يُظهر التزامًا بالانضباط في التنفيذ ويؤسس قاعدة رأسمالية قوية لدعم طموحات البنك في النمو.

وقال سلمان هادي، رئيس إدارة الخزينة والأسواق العالمية في المشرق،إن هذا الادراج في بورصة ناسداك دبي يعد تأكيدًا على ارتباطنا القوي بأسواق رأس المال العالمية، ويعكس حجم الطلب وجودة قاعدة المستثمرين والثقة بأسسنا الائتمانية المتينة ونهجنا المنضبط في إدارة رأس المال واستراتيجيتنا طويلة الأجل.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، إن قدرة المشرق على تقليص هامش الإصدار، مع الحفاظ على طلب قوي من المستثمرين، يعكس قوة تصنيفه ومكانته الائتمانية والإقبال المستمر على أدوات رأس المال الصادرة من البنوك الإماراتية، وتؤكد هذه الإصدارات أن المؤسسات المالية الإقليمية تتعامل مع أسواق رأس المال بنهج منضبط ورؤية استراتيجية واضحة، في ظل استجابة جيدة من المستثمرين للجهات المصدرة التي تتمتع بأسس مالية راسخة، كما تؤكد هذه الصفقة تطوّر ونضج سوق أدوات الدخل الثابت في دولة الإمارات، حيث تدير البنوك هياكلها الرأسمالية بكفاءة، مع توسيع نطاق تفاعلها مع قاعدة دولية واسعة ومتنوعة من المستثمرين.

وبهذا الإصدار، ترتفع القيمة الإجمالية للأوراق المالية المدرجة للمشرق في ناسداك دبي إلى نحو مليار دولار أمريكي، ما يعزز حضور البنك الراسخ في أسواق الدين الدولية عبر البورصة.

وبلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في ناسداك دبي 147.9 مليار دولار أمريكي، ما يرسخ مكانتها مركزا إقليميا رائدا لأدوات الدخل الثابت وأدوات رأس المال الصادرة عن البنوك.

ويعكس النمو المتواصل في إصدارات أدوات الشريحة الأولى الإضافية وغيرها من أدوات رأس المال الرقابية نضج ومرونة أسواق الدخل الثابت الإقليمية.

وبينما تواصل البنوك في المنطقة الاستفادة من أسواق رأس المال لتعزيز ميزانياتها العمومية وتمويل خطط النمو، تستمر ناسداك دبي في ترسيخ مكانتها منصة رئيسية لإصدارات رأس المال المنضبطة، تربط المؤسسات الإماراتية بقاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الدوليين.