انطلاق منافسات السلة النسائية بـ“تحدي حفيت الرياضي”والعامرة بطلا لليد

العين في 26 فبراير/وام /انطلقت منافسات بطولة كرة السلة النسائية ضمن فعاليات “تحدي حفيت الرياضي”، بالتزامن مع تتويج فريق العامرة بلقب بطولة كرة اليد، في إطار المنافسات الرمضانية التي تشهدها مدينة العين، وسط مشاركة واسعة وأجواء تنافسية تعكس الحضور المتنامي للرياضة المجتمعية.

تقام النسخة الحالية من “تحدي حفيت الرياضي” تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وتستمر حتى 18 رمضان المبارك، بمشاركة رياضيين من أكثر من 25 جنسية، في حدث يجمع بين التنافس الرياضي والتفاعل المجتمعي.

وشهدت منافسات بطولة كرة اليد أجواء حماسية على ملعب غنيمة التابع لبلدية مدينة العين، بحضور سعادة سالم راشد بن حضيرم الكتبي رئيس اللجنة العليا المنظمة، وراشد عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار مدير “تحدي حفيت الرياضي”.

وأسفرت مباريات الدور نصف النهائي عن فوز فريق المقام على حفيت بنتيجة (30-24)، فيما تغلب فريق العامرة على الفقع بنتيجة (14-8)، ليتأهل الفريقان إلى المباراة النهائية.

وفي المباراة النهائية، نجح فريق العامرة في حسم اللقب بعد فوزه على المقام بنتيجة (30-28)، ليتوج بالميداليات الذهبية عقب أداء مميز ومستوى تنافسي مرتفع طوال البطولة.

وأوضحت اللجنة المنظمة أنه سيتم تتويج جميع الفرق المشاركة في مختلف البطولات ضمن الحفل الختامي الشامل للبطولة، في خطوة تهدف إلى تكريم المشاركين وتعزيز روح المشاركة المجتمعية.

وفي خطوة تعكس التوسع المستمر للبطولة ودعم الرياضة النسائية، شهدت صالة ملعب القطارة المغطاة الملحقة باستاد طحنون بن محمد انطلاق بطولة كرة السلة للسيدات للمرة الأولى ضمن برنامج المنافسات.

شاركت في البطولة ستة فرق تمثل جهات أكاديمية وجامعية ومجتمعية، من بينها أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك بفريقين، وجامعة أبوظبي، وجامعة الشارقة، وفريق النخبة، إضافة إلى فريق يمثل الجالية الفلبينية.

وأسفرت مباريات الجولة الأولى لبطولة كرة السلة للسيدات عن فوز فريق أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك (1) على جامعة الشارقة بنتيجة (67-49) ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وفي منافسات المجموعة الثانية، فاز فريق أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك (2) على فريق النخبة بنتيجة (74-7).

وأكد طارق الشريف، مشرف كرة السلة في نادي العين المشرف على منافسات اللعبة ضمن “تحدي حفيت الرياضي”، أن إدراج بطولة كرة السلة للسيدات للمرة الأولى خطوة نوعية تعكس التطور المتسارع للرياضة النسائية في الدولة، مشيراً إلى أن مشاركة لاعبات ينشطن في بطولات رسمية محلية وجامعية أسهمت في رفع مستوى المنافسة منذ اليوم الأول للبطولة.

وأضاف أن البطولة تمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب الواعدة ودعم انتشار كرة السلة، بما يسهم في تطوير الألعاب الجماعية وتعزيز الحراك الرياضي المجتمعي في مدينة العين.